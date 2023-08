Show de Talentos encerra programação da SIPAT da Santa Casa

Além dos cuidados com os pacientes no dia a dia, os funcionários da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro também mostraram que também têm habilidades artísticas.

Eles cantaram, recitaram poesia e também divulgaram desenhos. O Show de Talentos encerrou a programação da Semana Interna de Prevenção de Acidentes 2023, realizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa).

O evento aconteceu no auditório do hospital e os três primeiros colocados receberam uma premiação em dinheiro. As três melhores apresentações foram premiadas com R$ 200, R$ 150 e R$ 100.

Durante a semana, também foram realizadas palestras com os temas “Cuidado com o Trabalhador”, “Qualidade de vida no trabalho: segurança, saúde e alimentação”; “Relacionamento Interpessoal: os desafios da construção do relacionamento” e o impacto que pode causar no tratamento do paciente”; “Ergonomia no Trabalho”; “Assédio Moral no Trabalho”; “Evacuação de área” e “Doenças sexualmente transmissíveis: manifestação, consequências, prevenção e tratamento”.

A programação foi feita em parceria com o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt). Segundo a presidente da Cipa, Sirlene Motta, a semana tem como objetivo ressaltar a importância do uso de EPIs e motivar os colaboradores.

“Esperamos que cada colaborador seja um multiplicador dos conhecimentos que foram repassados durante a semana. Zelar por um melhor ambiente de trabalho é dever de todos. Todos nós precisamos estar atentos para que possamos contribuir ao máximo com o nosso ambiente de trabalho. Com isso, garantimos um lugar de harmonia e segurança para todos”, destacou.