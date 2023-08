Sine oferece mais de 100 oportunidades de emprego em Alegre

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Cachoeiro de Itapemirim estará, de forma itinerante, na cidade de Alegre, no Caparaó Capixaba, nesta quinta-feira (17). O serviço irá realizar uma ação, onde serão ofertadas 111 vagas de oportunidades de emprego, para os moradores do município e região. A ação, em parceria com a Prefeitura de Alegre, vai acontecer das 9 às 16 horas, na Praça Getúlio Vargas (Jardim da Prefeitura).

Os interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais (Carteira de Identidade – RG, CPF e comprovante de residência), para fazer o cadastro. Posteriormente, a pessoa poderá ser encaminhada para uma entrevista de emprego. Além disso, também será emitida Carteira de Trabalho Digital e entrada de Seguro Desemprego.

Serão ofertadas oportunidades de emprego em diferentes funções. Há vagas para motoristas, ajudantes de obras, carpinteiros, operadores de escavadeira, retroescavadeira, pá carregadeira, operador de trator de esteira e técnico de segurança do trabalho, entre outras vagas.

As atividades do Sine estarão funcionando normalmente em Cachoeiro de Itapemirim. Contudo, uma parte de seu atendimento será deslocado a Alegre, para realizar esse atendimento. O Sine de Cachoeiro funciona no Edifício Portela, à Avenida Beira Rio, 141, bairro Guandu, das 8 às 17 horas.