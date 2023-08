Startups capixabas vencem desafio nacional e representam o país no exterior

As startups capixabas Zero Esgoto e Actiz conquistaram o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, na categoria mercado internacional do Desafio Sebrae Like a Boss 2023, uma das competições de empreendedorismo mais importantes do país. A grande final aconteceu no Startup Summit, em Florianópolis, neste final de semana.

As seis startups mais bem colocadas na categoria mercado internacional vão representar o país no Entrepreneurship World Cup (Copa do Mundo de Empreendedorismo), sendo que as três primeiras também estarão no Meetup Global do Get In The Ring 2024, considerada a maior competição global de pitches.

Depois de se destacarem na etapa estadual do Desafio Sebrae Like a Boss, organizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), as startups capixabas brilharam na grande final.

O Espírito Santo dominou o pódio: dentre as seis primeiras colocadas das categorias mercado nacional e mercado internacional, quatro são capixabas. “As startups capixabas conquistaram uma visibilidade enorme e as vitórias mostram que a seletiva estadual e as mentorias realizadas pelo Sebrae Espírito Santo foram muito bem-feitas. Levamos para o desafio as melhores startups”, ressalta o analista da unidade de Inovação e Mercado do Sebrae/ES Samuel Graciolli.

Os representantes do estado arremataram também posições na categoria mercado doméstico: as startups Persora e Converta alcançaram o segundo e terceiro lugar, respectivamente. Elas vão participar, em novembro, do Capital Empreendedor, programa do Sebrae que prepara startups para se conectarem com o mercado de investimentos.

Ao todo, 36 startups de todo o país disputaram a grande final do Desafio Sebrae Like a Boss 2023. Durante a competição, que aconteceu em um ringue montado no Startup Summit, as startups participaram de rodadas de pitches, que são apresentações curtas voltadas para impressionar uma banca avaliadora composta por investidores, aceleradoras e grandes empresas. Além de garantir a participação em eventos no país e no exterior, todas as startups capixabas vão receber voucher exclusivo de 100% para o Sebraetec Negócios Inovadores.

Novos mercados

Grande vencedora na categoria mercado internacional, a Zero Esgoto utiliza biotecnologia para tratar o esgoto e devolver a água limpa à natureza em até seis horas e sem gerar resíduos sólidos. Com o reconhecimento nacional, a startup agora espera alçar voos ainda mais altos no mercado externo.

“Estamos muito felizes em representar o Brasil no maior encontro de empreendedorismo do mundo. O saneamento básico é um dos maiores desafios globais. Portanto, ser a campeã na categoria internacional vai nos permitir acessar novos mercados e ter a possibilidade de escalar nossa solução para todos os países”, comemorou Célio Sathler, diretor de novos negócios da Zero Esgoto.

Ramon Spinassé, CEO e cofundador da startup canela-verde Actiz, destacou a qualidade dos concorrentes, o que tornou o segundo lugar ainda mais significativo. “Ficamos bastante impressionados, a disputa foi muito qualificada. Agora, vamos aproveitar todas as oportunidades que virão para fazer mais contatos com investidores, parceiros estratégicos e potenciais clientes”.

Reconhecimento e conexões

Para Milena Nascimento, fundadora da startup HRTech Persora, a competição foi uma oportunidade única de fazer contato com referências do mercado. “Eu senti na pele a emoção de estar competindo entre gigantes e ser avaliada por profissionais que tanto admiro, que construíram times de sucesso resolvendo problemas que demandaram muita inovação. Sem sombra de dúvidas, a trilha até a final do Sebrae Like a Boss nos transformou em uma startup mais robusta”.

Já o fundador da Converta, Alexandre Moreira, salienta que o networking realizado durante o Desafio Like a Boss foi tão importante quanto o prêmio. “Foi a primeira vez que a gente se conectou de verdade com outras startups. Nossa empresa tem um ano e dois meses, é pequena, mas mostramos que o nosso produto tem potencial, que podemos ir mais longe. Ficamos mais conhecidos no mercado e o networking gerou negócios”, comemorou.

Saiba mais sobre as startups capixabas

Zero Esgoto – Startup que utiliza biotecnologia para tratar o esgoto e devolver a água limpa à natureza em até seis horas e sem gerar resíduos sólidos. Com apenas 10 anos de existência, a empresa devolveu mais de um bilhão de metros cúbicos de esgoto tratado para a natureza e alcançou 25 mil famílias.

Actiz – A empresa criou um inovador sistema de controle de qualidade para as indústrias, com custo menor e implantação mais rápida que os modelos estrangeiros. A startup atua em vários países da América Latina, como Colômbia, Chile, Costa Rica e Peru. Entre seus clientes estão indústrias farmacêuticas, petrolíferas e cimenteiras.

Persora – Startup HRTech da área de gestão de pessoas que aposta em um software inteligente para ajudar líderes que buscam alta performance dos times e retenção de talentos. Com metodologia exclusiva, a plataforma fornece orientações personalizadas para que cada líder desenvolva uma relação mais eficiente e produtiva com a sua equipe no dia a dia.

Converta – Empresa que transforma sites em aplicativos nativos em apenas 24h. A startup utiliza uma tecnologia que possui mais funções que os PWAs, ou Progressive Web Apps, que são considerados referência na construção de plataformas digitais. Entre essas funções estão a possibilidade do app ser baixado das lojas, envio de notificações na tela, criar promoções e layouts exclusivos para o app ou mesmo registrar compras feitas por ele.