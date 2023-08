Sucesso capixaba: cantora de Ibatiba lança DVD gravado em Goiânia

A cantora e compositora capixaba Camila Gabriel inicia uma nova fase na sua carreira com o lançamento do DVD “Camila Gabriel em Goiânia”, que será disponibilizado nas plataformas digitais em formato musical e audiovisual. O primeiro single do novo trabalho, “Esqueceu de me Largar”, chega às redes na próxima sexta-feira (1º), com participação especial do astro do forró sertanejo John Amplificado.

Com produção de Jenner Melo, que conta no currículo com duas indicações ao Grammy Latino, o registro audiovisual vai trazer cinco músicas na linha do sertanejo pop, incluindo quatro inéditas e uma releitura. As gravações serão lançadas em etapas até o final do ano pela artista, e os vídeos serão disponibilizados simultaneamente em seu canal no YouTube.

Criada pelos compositores goianos Marcos Antônio Dias, Rafaela Miranda, Dani Lima e Junior Silva, “Esqueceu de me Largar” é uma canção de perfil jovem inspirada em relacionamentos amorosos, vertente seguida por Camila Gabriel em seus trabalhos anteriores. “Trata-se de uma letra mais descontraída que fala sobre a situação de uma pessoa que vive recebendo ligações do ex, mesmo este estando namorando outra pessoa”, descreve a cantora.

Adepta do sertanejo pop, com letras românticas e voz suave, Camila Gabriel cresceu em uma família de músicos no interior do Espírito Santo. Entre suas influências estão cantoras de diferentes matizes – que percorrem desde a música country até a MPB, de Shania Twain a Marisa Monte, passando por Marilia Mendonça, Paula Fernandes e Lauana Prado. Nas duplas sertanejas, aprecia Jorge & Mateus e Hugo & Guilherme.

“Cresci num lar onde a música sertaneja era prioridade, e também fui muito influenciada por artistas do pop. Acho que isso se reflete na minha maneira de compor e de me vestir”, revela a cantora. Sobre as letras, afirma que se inspira no amor e em suas desventuras: “Minhas músicas falam basicamente de relacionamentos amorosos, e algumas letras propõem uma reflexão mais profunda sobre a vida. A vida em si é minha grande inspiração”, revela.

A cantora e compositora Camila Gabriel nasceu na cidade de Ibatiba (ES), situada a 160 quilômetros ao sul da capital Vitória, e é hoje uma referência da música popular no Espírito Santo. Vinda de uma família de músicos, a jovem sempre esteve envolvida em eventos artísticos, quando, aos 16 anos, por meio de vídeos publicados na Internet, passou a ser conhecida e a encarar profissionalmente a carreira musical.

Já dividiu o palco com seus ídolos Daniel, Zezé Di Camargo & Luciano, Jads & Jadson, Padre Antônio Maria e Leoni, e apresentou-se em festas tradicionais no interior do Espírito Santo, como a Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante; a Festa do Tropeiro, em Ibatiba; e a Festa do Café, em Iúna.

Atualmente é acompanhada por uma banda formada por seis músicos de alta qualidade e profissionalismo, e seus shows contam com produção de palco e repertório diversificado, contendo blocos de sertanejo universitário, sertanejo raiz, country e música pop. Seu primeiro álbum, “Só Eu Sei”, lançado em 2015, emplacou nas rádios locais sucessos como a faixa-título, “Ao seu lado é o meu lugar”, “Você se foi” e “Mil motivos”.

Em 2019, lançou o single “Inconsequentes”, seguido por “Uma dose de encantos” (2021) e “Ibatiba, Terra dos Tropeiros” (2022), uma homenagem da cantora a sua cidade natal. Em 2023, lançou o single e o videoclipe de “Intuição”, com produção de Jenner Melo, que abriu portas para a cantora no mercado nacional.

No campo acadêmico, cursa o Doutorado em Letras na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde desenvolve pesquisas nas áreas de música e literatura.