Suspeito de cometer homicídio em zona rural do ES é preso pela PC

Policiais civis prendeu, nesta segunda-feira (7), um homem de 57 anos suspeito de ser o autor de um homicídio ocorrido no dia 29 de julho na zona rural de Jaguaré, região Norte do Estado.

Segundo a PC, contra o suspeito, havia um mandado de prisão temporária em aberto expedido pela Vara Única de Jaguaré por homicídio. Após realizar o levantamento dos possíveis endereços do suspeito, os policiais se dirigiram aos locais, mas não encontrou o homem.

Diante disso, foi descoberto que o suspeito estava no município de Pedro Canário. Foi feito contato com a equipe local, que cumpriu o mandado de prisão temporária. O homem estava escondido em um hotel da cidade.

“As investigações tiveram início assim que o fato chegou ao nosso conhecimento. Identificamos o suspeito de ser o autor do fato e representamos pela prisão temporária, que foi deferida pelo Poder Judiciário. Assim que descobrimos que o suspeito estava homiziado em outra cidade, acionamos a equipe local, que teve sucesso em realizar a prisão”, relatou a delegada Gabriella Zaché.

Relembre o crime:

O assassinato aconteceu no dia 29 de julho deste ano na localidade de Barra Seca, zona rural de Jaguaré. Conforme relato de testemunhas, a vítima, um homem de 40 anos, estava em casa quando o suspeito chegou na residência chamando pelo seu nome.

Ainda segundo testemunhas, a vítima se dirigiu até a porta da residência e, assim que o suspeito a visualizou, foi efetuado um disparo de arma de fogo. Segundo a perícia da Polícia Civil, o disparo saiu de uma espingarda e atingiu a região do tórax da vítima, que não resistiu e morreu no local.

