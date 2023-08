Suspeito de tráfico foge da PMES e deixa 75 pinos de cocaína para trás

Nesta sexta-feira (4), por volta das 08h32min, os policiais militares do 3º Batalhão apreenderam 75 pinos de cocaína durante o patrulhamento no Bairro Silva, em Bom Jesus do Norte.

Denúncias anônimas informavam que um homem, de 32 anos, conhecido pela suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, estaria comercializando na região.

Durante o patrulhamento o suspeito foi visto em uma bicicleta, porém ao ver a viatura abandonou a bicicleta e uma sacola, fugindo em seguida, não sendo possível alcança-lo.

Na sacola os militares localizaram 75 pinos de cocaína, que foi apreendido e entregue na delegacia do município. O suspeito não foi localizado.