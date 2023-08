Torresmofest, maior festival gastronômico do Brasil desembarca no ES

De 17 a 20 e de 24 a 27 de agosto o Boulevard Shopping Vila Velha sedia o Torresmofest. O maior festival gastronômico do Brasil tem entrada gratuita para o evento, e sempre acontece das 12h às 22h.

O evento consagrado no Brasil no quesito carne suína já ultrapassou mais de 350 edições, e passou por diversas cidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e agora no estado de Espírito Santo.



São mais de 20 expositores, entre food trucks e barracas, que oferecem de joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, recheado e mineiro, costela suína, pernil, pancetta, entre outras delícias. Entre os convidados, Adan Garcia, embaixador do festival e chef especialista em carne de porco. No menu, seu premiado Baião de Dois e o Arroz Carreteiro, que promete trazer o melhor da culinária mineira.



Para acompanhar, muito chopp artesanal, programação musical trazendo os melhores covers de bandas nacionais e internacionais, nos estilos pop rock até sertanejo.



Para o idealizador do Torresmofest, Eduardo Bueno, a expectativa é muita boa e espera mais de 40 mil pessoas nos quatro dias de evento. O Torresmofest é um evento que agrada toda família”, comenta.



Confira a programação de shows da primeira semana:

Quinta feira (17)

20h Cover Mamonas Assassinas – Cólica Renal

Sexta feira (18)

20h Cover Foo Fighters – Banda Everlong

Sábado (19)

17h Cover Charlie Brown Jr – Banda Beat Locks

20h Cover Metallica – Banda Letal

Domingo (20)

17h Big City – Festa Hits

20h Cover Queen – Bohemian Rock



Serviço:

Torresmofest

Data: De 17 a 20 de agosto e 24 a 27 de agosto

Horário: das 12h às 22h

Entrada gratuita para o evento

Local: Boulevard Shopping Vila Velha (Rod. do Sol, 5000 – Itaparica, Vila Velha – ES)