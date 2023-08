Turismo em Iúna: belezas naturais, culturais e históricas

Iúna é um dos municípios que compõem a região do Caparaó Capixaba, onde está localizada a Serra do Caparaó e o Pico da Bandeira. Com quase 30 mil habitantes (28.590 pessoas, no Censo de 2022), fica a 187 km da capital do Espírito Santo, Vitória. O turismo em Iúna possui um grande potencial, com suas paisagens e riquezas naturais, como cachoeiras e montanhas, além de patrimônio histórico, cultural, de tradições e costumes.

Dentro do território do município, o visitante encontra cachoeiras com águas cristalinas, picos acessíveis e gastronomia que utiliza alimentos produzidos na região. Tudo isso, forma um perfil turístico para atividades do agroturismo, ecoturismo e turismo de aventura.

O Turismo em Iúna também oferece, hoje, uma estrutura com muitos serviços para o turista, com bons hotéis, pousadas, campings, restaurantes, cafés, bares e cervejarias. Muitos deles instalados em locais que oferecem a experiência da vida da zona rural e em contato com a natureza.

Muitas belezas para quem faz turismo em Iúna

São muitos os pontos turísticos, no município, que também é conhecido como a “Capital do Caparaó” e “Terra do Café”, devido à sua grande produção de café arábica (base de sua economia). Incluindo cafés especiais, o que tem incentivado a abertura de empreendimentos e desenvolvimento da gastronomia baseada nesse produto e em tudo que pode acompanha-lo.

Entre as montanhas do relevo de Iúna, encontra-se o Pico Colossus. A montanha com 1.652 metros de altitude fica a 5 km do centro de Iúna e faz parte de uma cordilheira de montanhas denominada Serra do Valentim que faz divisa entre Iúna, Muniz Freire e Ibatiba.

Ao longo de trilhas existentes ao meio da Mata Atlântica, o visitante que optar por fazer turismo em Iúna pode ter contato com a natureza, por meio de mirantes naturais. De seu cume, é possível vislumbrar toda a Serra do Caparaó, entre outros pontos culminantes, como o Frade e a Freira, Pedra Azul, Forno Grande, Pedra da Tia Velha (Irupi), entre outros. O local também tem características para o turismo de aventura, com a prática de esportes radicais – trekking, rapel, downhill e off road.

Turismo nas cachoeiras em Iúna

Entre os atrativos naturais, o turista ainda encontra, em Iúna, várias cachoeiras, em propriedades rurais, onde algumas oferecem serviços de gastronomia e lazer. Em todas elas, é cobrado um Ecoticket que varia entre R$ 10,00 e R$ 30,00.

Um desses atrativos do setor turístico de Iúna, é o Poço do Egito que apresenta águas verdes em tom de esmeralda, além de cachoeira em área preservada. No local, com ambiente familiar e contato com a natureza, não é permitida bebida alcoólica e churrasco. O local está aberto todos os dias, de 8 às 18 horas. Mais informações pelo telefone (33)99808-5514 e Instagram: @pocodoegito.ofc.

O Poço das Antas é composto de um complexo de cachoeiras com águas translúcidas. O acesso é feito por uma trilha de, aproximadamente, 4 km, no meio da natureza. Por isso, para fazer a visitação é recomendado o contato com algum guia local, podendo ser feita de quarta a domingo, além de feriados, de 8 às 16 horas. Mais informações pelo telefone (33)99965-6233 e Instagram: @poco_das_antas_oficial.

Poços e mais poços com águas cristalinas

Já a Cachoeira do Rogério é composta de uma queda d’água que forma poços de águas cristalinas. Fica localizada na comunidade do Rio Claro, numa propriedade que também se destaca na produção de café especial. Também não permite bebidas alcoólicas e churrasco, além de animais domésticos. Funciona todos os dias, de 9 às 18 horas. Mais informações pelo telefone (32)8403-0634 e Instagram: @cachoeiradorogerio.

O chamado Poço do Quarentão apresenta água cristalina e fica localizado em uma propriedade particular, no Córrego do Brás, em São João do Príncipe. O local tem esse nome porque possui 40 palmos de profundidade, aproximadamente, 8 metros. E, além do poço principal, há uma trilha de 1 km que dá acesso a vários poços e cachoeiras menores (a Trilha dos 7 poços). O local também oferece lanchonete. Fica aberto aos sábados e domingos, de 9 às 17 horas. De segunda à sexta, apenas mediante agendamento. Mais informações pelo telefone (28)99927-1370 e Instagram: @pocodoquarentao.

O Hidrolândia Parque é composto de um complexo de cachoeiras do Rio Brás, próximo à localidade de São João do Príncipe, a 50 km da sede do município. Localizado em propriedade particular, conta com portaria, estacionamento, bar, lanchonete, restaurante, banheiros, camping (com taxa por pessoa e café da manhã), trilhas e bangalô (diária com direito a café da manhã), em meio à Mata Atlântica. Funciona todos os dias da semana, de 8 às 17 horas. Mais informações pelo telefone (28)99987-7339 e Instagram: @hidrolandiaparque.

E a Cachoeira do Segredo, localizada no Rio Claro, além das águas cristalinas, oferece camping, chalé, restaurante, bar e visitação na cachoeira. Funciona todos os dias e a hospedagem conta com café da manhã, wifi, chuveiro quente, área para churrasco e permite animais. Mais informações pelo telefone (33)99827-6301 e Instagram: @cachoeiradosegredo,

Água Santa: milagres e fé

O turismo em Iúna também oferece atrativos históricos, culturais e religiosos. Entre eles, um santuário que atrai fieis, devotos de Santa Luzia, principalmente, e atrai visitantes do turismo religioso. Trata-se do Santuário da Água Santa que fica a 3 km do centro da cidade.

No local está localizada uma fonte de água cristalina que é considerada milagrosa, além de ficar em meio à natureza, com espaço para piqueniques, passeios e prática de esportes. Funciona de terça a domingo, das 7 às 17 horas. Todo dia 13 de cada mês, há missa às 7 horas. A entrada é gratuita e há banheiros e sinal de telefone.

No local também existe a Pedra do Pecado que é uma fenda entre pedras que teria o poder de redimir os pecados de quem consegue passar por ela três vezes, da direita para a esquerda. No entanto, se a fé não for suficientemente forte, a pessoa fica agarrada e será liberada somente com a presença de um padre.

A padroeira do local é Santa Luzia. Isso devido ao primeiro milagre que teria sido registrado. Um jovem lavou os olhos com água da nascente – que nunca seca e nunca transborda, independente de qualquer seca ou excesso de chuvas – e foi curado de uma doença. Santa Luzia é a protetora dos olhos, conforme a Igreja Católica.

Desde então a nascente denominada de Fonte de Santa Luzia, atrai fiéis de toda a região e de várias partes do Brasil. E no dia 13 de dezembro – data em que se comemora o Dia de Santa Luzia, a Igreja Católica promove um evento, com missas realizadas pelas comunidades, que atrai um público de 5 mil pessoas, aproximadamente.

A histórica Igreja Matriz

Ainda dentro do turismo religioso, o visitante pode conhecer a Igreja Matriz de Nossa Senhora Mãe dos Homens, na sede de Iúna. Um local que guarda muita história e que começou com a construção de uma capela, em 1845. A mesma foi demolida em 1858, para a construção da Capela da Pureza. Esta ficou de pé até 1879, quando a nova Igreja Matriz foi construída pelos imigrantes italianos.

Em 1910, essa construção foi demolida e foi construída uma réplica da Matriz de Santa Margarida que fica na cidade de Castelluccio Superiore, Itália, de onde veio a maioria das famílias que imigraram para Iúna. Em 1948, foi construída a torre e, no final da década de 1960, foi demolida a antiga igreja e iniciada a construção da atual matriz, que possuía somente uma torre. Com a reforma realizada nos anos 2008/2009, a matriz foi remodelada, passando a contar com duas torres em sua fachada.

Cemitério dos Escravos

Outro local histórico do setor turístico que pode ser visitado em Iúna é o Cemitério dos Escravos, implantado há mais de 150 anos. Fica localizado na área da antiga Fazenda Saudade, no distrito de Nossa Senhora das Graças (que já foi conhecido como Perdição e Manduca). Nele, está sepultada a maioria dos 60 escravos trazidos pelo capitão João Ignácio de Almeida e outras pessoas da comunidade.

O cemitério passou por uma reforma em 2019, visando sua preservação. A obra foi realizada numa parceria entre a comunidade e o poder público. Na restauração, foram utilizadas lascas de braúna cedidas por proprietários de Iúna, para resgatar a tradição das antigas construções. São 144 m² de área fechada e gramada, onde foi recuperado o cruzeiro, também usando novas peças de braúna.

A Rota Imperial e do turismo em Iúna

O município de Iúna está dentro da Rota Imperial que insere o Espírito Santo no âmbito da Estrada Real. Essa estrada foi aberta na época do Brasil Colônia, no século XVII. Ela serviu como caminho não oficial (estrada proibida) do ouro de Minas Gerais até o Rio de Janeiro, na tentativa de evitar o pagamento de impostos à Coroa Portuguesa. Nessa época, a capitania do Espírito Santo funcionava como uma barreira natural (uma muralha) que impedia o contrabando do ouro. Por isso, só foi inaugurada, oficialmente, em agosto de 1816, no declínio da exploração do ouro em Ouro Preto.

Essa estrada também serviu como caminho para os imigrantes vindos de Minas Gerais e Vitória que ocuparam o Sul do estado em busca de terras férteis. E nela, haviam quartéis – espécies de postos policiais montados ao longo do trajeto – que originaram vilas que, mais tarde, se transformaram em cidades atualmente conhecidas. Um deles teria dado origem ao distrito de São João do Príncipe, em Iúna, localizado às margens da Serra do Caparaó.

E, atualmente, além de sua importância histórica, a Rota Imperial São Pedro D’alcântara – criada para ligar Vitória à Ouro Preto (MG) – é importante para o turismo na região. O trajeto da Rota Imperial, que completa 207 anos em 2023, começa em Vitória, no Palácio Anchieta, marco zero de um percurso de 575 km, rumo ao interior do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que outro trecho sai de Santa Leopoldina (MG) e vai até Irupi, também no Caparaó Capixaba.

Agroturismo e Hospedagem

Café Serra Valentim – café especial e premiado que pode ser preparado na hora, tendo a vista da Serra do Valentim. O café pode ser comprado por telefone ou marcado horário para degustação na cafeteria rural, na comunidade do Barro Branco. Mais informações pelo telefone (28)99939-0661 e Instagram: @cafeserravalentim.

Canto Verde – hospedagem rural em local repleto de natureza e paz, a 10 minutos do centro de Iúna. Casa ampla, com rede no quintal, que pode ser alugada para fins de semana. Mediante agendamento também é possível degustar um café da tarde com produtos locais. Mais informações pelo telefone (28)99919-9008 e Instagram: @cantoverdehospedaria.

Colossus Cervejaria Rural e Restaurante – Serve cerveja artesanal da roça, com petiscos e pratos da culinária regional. Funciona aos sábados, das 12 às 20 horas e, aos domingos, das 11 às 18 horas. Mais informações pelo telefone (28)99983-3228 e Instagram: @colossuscervejariarural.

Fazenda Amarela – Fazenda com sede em um casarão centenário e histórico de cor amarela que pode ser alugada para hospedagem, com acesso ao jardim e piscina. Visitação pode ser feita sob agendamento. A propriedade também produz café arábica de qualidade e selecionado, além de oferecer receitas típicas do interior. Mais informações pelo telefone (28)99985-4451 e Instagram: @fazendaamarelaa.

Forno Caparaó – panificação artesanal, em propriedade particular, que serve café em meio à natureza, de acordo com agendamento prévio, servindo pães, bolos, geleias e biscoitos. Agendamentos e encomendas pelo telefone (28)99955-3125.

Recanto Zoios D’Água Restaurante e Pousada – Localizado na estrada entre São José das Três Pontes e São João do Príncipe, zona rural de Iúna, às margens do Parque Nacional do Caparaó e Rio José Pedro – divisa com Minas Gerais. Oferece serviço de restaurante com pratos a la carte e petiscos, além de bebidas diversas. Mais informações pelo telefone (28)99905-2087 e Instagram: @recantozoiosdagua1.

Ricas Fazendeiro – empresa de agroturismo localizada em ambiente simples que preza a qualidade e o bom atendimento, oferecendo atrações para as crianças com brinquedos aquáticos e terrestres. Além de cardápio que destaca pastéis, caldo de cana e bolinho de chuva. Funciona aos sábados, das 14 às 18 horas, com café da tarde. E, aos domingos, com almoço e café da tarde, de 11 às 17 horas. Mais informações pelo telefone (28)99901-5452 e Instagram: @ricasfazendeiro_.

Sítio Toin Zé – Ambiente em meio à natureza que oferece espaço para locação de eventos em geral (casamentos, aniversários, corporativo, social, religioso, entre outros). Agendamento e mais informações pelo telefone (28)99995-9686 e Instagram: @sitiotoinze_.

Onde mais se hospedar

Bangalô Hidrolândia Parque – (28)99987-7339 – @hidrolandiaparque

Caminho das Águas – (28)99968-1980 – @caminhodasaguasoficial

Chalé Paraíso das Águas – (33)98431-8705 – @chale_paraiso_das_aguas

Hotel Catuaí – (28)99906-3878 – @hotelcatuaiiuna

Hotel São Judas Tadeu – (28)3545-1843

Origens do Caparaó Pousada – (27)99223-0989 – @origensdocaparao

Pousada Cama e Café do Seu Zé – (28)99987-7339 – @camacafe_seuze

Pousada da Regina – (28)99913-0574 – @pousada_da_regina

Recanto Zóios D’Água Pousada – (28)99905-2087 – @recantozoiosdagua1

Refúgio Estrela Guia – (29)99925-0620 – @refugioestrelaguia