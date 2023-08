Turismo no Espírito Santo cresce 5,2% no primeiro semestre de 2023

As atividades turísticas do Espírito Santo acumularam, nos primeiros seis meses do ano, um crescimento de 5,2% com relação ao mesmo período do ano passado. O mais recente Índice de Atividades Turísticas (Iatur) no Estado, divulgado neste mês de agosto, com dados referentes a junho deste ano, mostra ainda que esse foi o oitavo melhor resultado do país.

Na comparação de junho em relação a maio, houve pequena queda (-1,2%). Entretanto, comparado a junho de 2022, houve alta expressiva (+11,9%).

A Fecomércio-ES avalia que o turismo tem passado por ajustes em todo o mundo, com intensificação do turismo local. Com viagens mais curtas e rápidas, o turismo interno foi potencializado no Espírito Santo, principalmente por ser pequeno e possuir uma diversidade de opções que vão do mar à montanha.

Além disso, com a trégua da inflação, o preço das passagens aéreas mostrou um recuo de 12,75% no ano de 2023 até junho, influenciando as viagens por todo o país.

Os desafios para o aperfeiçoamento da atividade turística no Espírito Santo continuam. Na análise da Federação, será preciso estar atento a esse novo momento, já que obter o crescimento sob um patamar mais alto necessitará de ainda mais esforços.

Turismo no Brasil

No Brasil, o acumulado do ano ficou 8,6% maior que o mesmo período do ano passado. Todas as doze unidades da federação pesquisadas apresentaram avanços na mesma comparação, com destaque para Minas Gerais (+19,1%) e Paraná (+12,8%). O Espírito Santo apresentou o oitavo melhor resultado (+5,2%).

As atividades turísticas no Brasil em junho também recuaram (-0,4%) na comparação com maio de 2023. Em relação ao mesmo mês de 2022, obteve alta (+9,7%).

Fecomércio-ES

A Fecomércio-ES integra a Confederação Nacional do Comércio (CNC), representando 137 mil empresas, que respondem por 70% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba e empregam 719 mil pessoas. O Sistema Fecomércio-ES atende todo o Espírito Santo, seja por meio das suas 31 unidades em mais 15 municípios ou das ações itinerantes. Representa 22 sindicatos empresariais e tem a missão de contribuir para o desenvolvimento social e econômico do Espírito Santo.

Sobre o Iatur

O Índice de Atividades Turísticas (Iatur) permite o acompanhamento sistemático das atividades turísticas, atendendo à demanda por indicadores deste segmento. Os dados são divulgados com dois meses de defasagem e poderão sofrer alterações e atualizações na próxima divulgação. A análise dos dados do Espírito Santo é realizada pela Assessoria Econômica da Fecomércio-ES.