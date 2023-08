Um homem é morto e outro fica ferido após confusão em Castelo

Um homem foi morto e outro ficou ferido após uma confusão ocorrida na rua Adalton Santos, no bairro Niterói, em Castelo. A vítima foi tentar intervir em uma briga e foi baleada. O caso ocorreu por volta das 19h21.

De acordo com informações da Polícia Militar, Ulimar Aiolfe Lima foi intervir, após seu amigo ser agredido com pauladas. Minutos depois, os agressores retornaram ao local e um deles efetuou um tiro. Ulimar foi atingido nas costas e no braço esquerdo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O amigo, que sofreu ferimentos provocados pelas pauladas, foi encaminhado para a Santa Casa de Castelo. Os suspeitos fugiram e não foram localizados.

Por meio de nota, a Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Castelo. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.