Uniformes chegam para alunos de mais dois núcleos de qualidade de vida

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro contemplou mais dois núcleos de qualidade de vida com entrega de uniformes.

Na manhã de quarta-feira (2), foram entregues as blusas para os alunos da academia Viva Mais que funciona na Praça de Fátima, no turno matutino. Já na quinta-feira (3), o uniforme foi entregue no núcleo do bairro Basileia.



Antes das entregas nos dois locais, foi servido um café da manhã especial para os alunos, professores e servidores da Semesp, com a presença do secretário da pasta, Ramon Silveira, que tem participado de todas as entregas dos itens.

Na semana que vem, receberão uniformes o núcleo do distrito de Itaoca, na quarta-feira (9), e, na quinta (10), os alunos da academia da Praça de Fátima, do turno vespertino/noturno.

Até o momento, a Semesp já realizou entregas em 13 núcleos, entre núcleos de Esporte Escolar e de Rendimento e de Qualidade de Vida, que funcionam em vários bairros e distritos de Cachoeiro.