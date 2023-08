Unimed oferece treinamento para prevenir quedas em idosos  

Nesta semana, a Unimed Sul Capixaba recebeu clientes interessados em um tema muito importante para a saúde dos idosos: a prevenção de quedas e acidentes domésticos. A cooperativa ofereceu uma capacitação para abordar as práticas mais seguras para adotar na rotina em casa.

A turma que participou da capacitação era composta por clientes e cuidadores de idosos, que ouviram atentamente as instruções da enfermeira do setor de Promoção de Saúde da Unimed Sul Capixaba, Juliana Cremonine. Entre os assuntos abordados, os melhores tipos de calçados que os idosos devem usar, a utilização de tapetes antiderrapantes, a boa iluminação dos ambientes, os cuidados com pisos molhados e escadas, entre outros.

“Descrevemos pontos importantes a serem observados em todos os cômodos da casa, seja cozinha, banheiro, quarto ou áreas comuns. No dia a dia muitas vezes não percebemos, mas existem vários fatores de risco que podem ser minimizados com um olhar mais atento e alguns cuidados simples”, comentou a enfermeira.

Uma das participantes foi a cuidadora Lucimery Nascimento Geraldo, que convive com um idoso que é paciente oncológico. “É o primeiro treinamento que faço aqui na Unimed e aprendi muitas coisas para utilizar no meu trabalho. Comecei na profissão de cuidadora faz pouco tempo e estou buscando fontes de conhecimento para agregar ainda mais”, comentou.

Já a dona de casa Marlene Louzada Silva perdeu as contas de quantos treinamentos semelhantes já participou na Unimed Sul Capixaba e faz questão de estar presente sempre que possível. Ela cuida do marido, acamado há mais de oito anos desde que sofreu um acidente automobilístico.

“Para mim, é sempre uma oportunidade de aprender coisas novas, para somar no meu dia a dia. Cada treinamento traz novas colocações, podemos trocar experiências com outras pessoas e um ajuda o outro também”, pontuou.

A Unimed Sul Capixaba disponibiliza um vídeo com dicas para evitar quedas e acidentes domésticos, basta clicar no link para assistir: https://bit.ly/3YKrX21

Fique atento às dicas de segurança:

Cuidados gerais para a casa:

– Mantenha antiderrapantes nas escadas e rampas;

– Instale corrimão nas escadas;

– Assegure-se de que os ambientes estejam bem iluminados e com interruptores em pontos de fácil acesso;

– Evite encerar o chão ou utilizar outro produto que o deixe escorregadio;

– Certifique-se de que não haja irregularidades no piso;

– Mantenha o telefone em um local acessível, para utilizá-lo facilmente em casos de emergência.

Cuidados individuais:

– Evite calçados desamarrados, mal ajustados ou com solado escorregadio;

– Evite roupas muito compridas, que arrastam no chão;

– Pratique atividade física, com orientação profissional;

– Se você se feriu e está sentindo dores preocupantes, procure um médico.