Unimed Sul Capixaba conta com novas ambulâncias para o SOS Unimed

A Unimed Sul Capixaba agora conta com mais duas ambulâncias. A entrega foi feita em parceria com a empresa Medilar, que comemora 10 anos. A ação aconteceu no pátio do Hospital Unimed e representa conforto e segurança para os serviços médicos da região.

As ambulâncias vão renovar a frota do SOS Unimed, serviço que faz atendimento emergencial dos clientes da cooperativa, e, no momento da entrega, estiveram presentes a médica e diretora de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo, gestores do Hospital e também representantes da Medilar.

“Este é um recebimento muito importante para nós e para os nossos clientes. São dois veículos modernos, que contam com equipamentos médicos de última geração para dar ainda mais agilidade e segurança no atendimento aos nossos pacientes”, pontuou Grazielle.

O SOS Unimed conta com uma equipe altamente qualificada, composta por médicos, socorristas e enfermeiros preparados para oferecer segurança no atendimento imediato aos pacientes de Cachoeiro de Itapemirim.

“É uma alegria estar aqui hoje, fazendo essa entrega pessoalmente para a diretoria da Unimed Sul Capixaba e para todo o time. Estamos integrando a frota, agora com sete carros, para garantir sempre a segurança e a agilidade no atendimento aos beneficiários. Em breve, teremos também uma nova base do SOS Unimed”, conta Marcela Mattar, diretora-presidente da Medilar.

A estrutura conta com UTIs móveis; incubadora neonatal; monitor cardíaco; marcapasso provisório; eletrocardiograma; oxímetro de pulso; respirador artificial; material de imobilização e intubação; monitor de glicose; e bomba de infusão de líquidos.

Conheça os serviços disponíveis para clientes com o opcional SOS contratado:

– APH (Atendimento Pré-hospitalar): em caso de emergências, acionamento pelo Unimed Fone, no número 0800 280 4200 (serviço exclusivo para atendimento em Cachoeiro de Itapemirim);

– Orientação médica por telefone: pelo Unimed Fone, no número 0800 280 4200, ao ser atendido, o cliente conta com orientação médica de onde estiver e por qualquer aparelho telefônico, inclusive celular. As ligações são gratuitas e podem ser feitas 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados

– Remoção Inter-hospitalar de menor recurso para maior recurso;

– Remoção aérea.