Unimed Sul Capixaba é eleita a melhor empresa para trabalhar no País

A Unimed Sul Capixaba foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, no ranking nacional Saúde, de acordo com a consultoria global Great Place to Work (GPTW). A colocação é resultado de uma crescente, que já reconhece a cooperativa há anos: em 2022, a empresa ficou em 2º lugar; em 2021, ocupou o 9° lugar e, em 2019, a 11ª posição.

A GPTW é referência na avaliação da satisfação de colaboradores e a premiação aconteceu na noite desta segunda-feira, em São Paulo. Para receber o prêmio, esteve presente a diretora de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo. “É com muito orgulho que recebemos este prêmio e ele é dedicado aos nossos colaboradores. Nós somos gente cuidando de gente e investir em quem trabalha conosco simboliza, também, investir em uma prestação de serviços de qualidade para os nossos clientes”, falou a médica, ao receber o troféu durante a cerimônia.

A avaliação levou em conta a confiança dos funcionários em relação a aspectos como Credibilidade, Respeito, Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem e o resultado é fruto de investimentos constantes em programas que beneficiam os colaboradores. O diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber, explica que a cooperativa desenvolve diversas ações para promover atividades esportivas e cuidados com a saúde emocional de seus colaboradores. “Temos também iniciativas como o Programa de Participação nos Resultados; de Preparação para Aposentadoria e Educação Financeira; ações de reconhecimento dos colaboradores; iniciativas para promoção do empreendedorismo; entre outras”.



O diretor vice-presidente, Bruno Beber Machado, reforça que: “este ano, a dimensão ‘Orgulho’ foi a que obteve a melhor pontuação na pesquisa, alcançando 94 pontos, e isso nos mostra que estamos com pessoas que vestem a nossa camisa e sentem-se realmente pertencentes à cooperativa. Ficamos muito felizes em promover este ambiente e saber que nossas iniciativas repercutem bem no dia a dia de trabalho”.

Pertencimento

O sentimento de pertencer a uma empresa premiada, que valoriza o colaborador, investe em capacitação e dá oportunidades de crescimento é comum entre os funcionários. Entre os exemplos está o gerente de Hospitalidade, Everton Resende de Oliveira. Ele iniciou sua jornada com 18 anos como assistente de Cadastro e, ao longo dos anos, percorreu todos os níveis da carreira, desde a área de vendas, analista de produto e de relacionamento, coordenador e supervisão, até atingir sua posição atual e seu relato inspirador revela sua admiração pela empresa.

“A Unimed sempre teve essa cultura de cuidar bem de quem cuida. Nós, colaboradores, somos fundamentais e todo esse cuidado é refletido no serviço prestado ao cliente. Estou há 17 anos na empresa, cresci, tive oportunidades aqui, tenho orgulho e me sinto parte dessa conquista da GPTW”, relata.

A Unimed Sul Capixaba também já havia ficado em primeiro lugar no ranking de melhores empresas para trabalhar no Espírito Santo no ano passado, na categoria de médio porte, segundo o ranking regional promovido por uma parceria entre o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-ES) e a consultoria mundial Great Place to Work (GPTW). O ranking deste ano ainda não foi divulgado.

Para integrar a classificação é necessário que as organizações sejam certificadas pelo GPTW, por meio do Programa de Certificação, que analisa o nível de satisfação dos funcionários em relação ao ambiente de trabalho. O clima organizacional é responsável pela maior parte do peso no cálculo para a classificação, que também leva em consideração as práticas culturais e o perfil organizacional para a definição do ranking.