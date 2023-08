Unimed Sul Capixaba realiza evento gratuito para idosos

Com o objetivo de promover o bem-estar e a qualidade de vida para a terceira idade, a Unimed Sul Capixaba realizará o evento “Ativa Idade” na manhã do próximo dia 12 de agosto, sábado, na Associação Bem Viver. A iniciativa é voltada tanto para seus clientes quanto para a comunidade em geral e vai proporcionar um momento de integração e socialização, com serviços e estímulo à prática de atividades em grupo.

As inscrições estão abertas e a participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Para participar, basta entrar em contato por meio do telefone (28) 2101 6302. Entre as atividades disponíveis, os idosos poderão contar com corte de cabelo, maquiagem e sobrancelhas. Além disso, o evento contará com atividades que estimulam a mente e o convívio em grupo, como jogos e oficinas de jardinagem.

Os participantes também terão a chance de participar de sorteios e degustações e para encerrar o dia em grande estilo, a programação contempla um baile show, onde todos poderão se divertir ao som de músicas animadas.

“O evento reforça o compromisso da Unimed Sul Capixaba com a promoção da saúde e a qualidade de vida de seus clientes e da comunidade local. A iniciativa também levanta a importância do envelhecimento ativo, ressaltando que a terceira idade é uma fase da vida rica em experiências e possibilidades, que merece ser vivida com plenitude e alegria”, conta a nutricionista da cooperativa Adriana Sarzedas.

A Associação Bem Viver fica na Rua Moreira, n° 301, bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação começa às 8h e vai até meio-dia e só poderão participar as pessoas que se inscreveram previamente.

Serviço:

Evento: Ativa Idade – Unimed Sul Capixaba

Data: 12 de agosto, sábado

Horário: das 8h às 12h

Local: Associação Bem Viver (R. Moreira, 301 – Independência, Cachoeiro de Itapemirim)

Inscrições: abertas pelo telefone (28) 2101 6302

Público: clientes da Unimed Sul Capixaba e comunidade em geral

Participação gratuita.