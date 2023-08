VAR: gol confirmado por vídeo dá título a equipe de Iúna

Na semana passada, de 7 a 11, Muniz Freire sediou a segunda etapa dos Jogos na Rede, das escolas estaduais da área de abrangência da Superintendência Regional de Educação (SRE) de Guaçuí. E na final de futsal masculino, um fato inusitado marcou a decisão. Um dos gols da disputa de pênaltis foi validado, depois da verificação por vídeo que mostrou a bola entrando, após a arbitragem não ter dado o gol. Ou seja, o gol foi confirmado com a ajuda da tecnologia, algo tão comum nesses tempos de VAR, no futebol.

A decisão do futsal aconteceu na sexta-feira (11). E a Escola Estadual Santíssima Trindade, de Iúna, venceu a Escola Estadual Maria Trindade Oliveira, de Ibatiba, nos pênaltis, e ficou com o título. No entanto, o resultado chegou a ser o inverso, com o título ficando com a equipe ibatibense, por causa de um equívoco da arbitragem que precisou ser contestada por um recurso apresentado pelos iunenses, por meio de vídeo e fotos.

O jogo final do futsal masculino, entre as escolas Santíssima Trindade e Maria Trindade Oliveira, de Iúna e Ibatiba, respectivamente, terminou em 1 a 1, no tempo normal. Isso levou a decisão para os pênaltis, onde cada equipe teve três cobranças. Nessas, o goleiro de Iúna defendeu uma. Então, a equipe de Iúna foi para a última cobrança com a possibilidade de ficar com o título, se marcasse. “Mas a bola bateu no travessão, quicou dentro do gol e saiu, só que arbitragem não confirmou o gol”, conta o técnico do time, Jefferson de Jesus dos Reis Batista – Jefin. “Aí, nas cobranças alternadas, nós perdemos e Ibatiba marcou, o que dava o título para eles”, completa.

Cobrança foi registrada por vídeo

Contudo, a cobrança de pênalti não validada foi registrada por várias pessoas, em vídeo e fotos, mostrando que a bola entrou e muito. E como o regulamento dos Jogos na Rede permitiam que um recurso, contestando o resultado, podia ser apresentado num prazo de 30 minutos, a escola de Iúna resolveu contestar a decisão. “Foi aí que começou a correria, porque a gente estava em Muniz Freire e precisava apresentar o recurso em papel timbrado da nossa escola”, narra Jefin. “Tivemos que sair procurando na cidade um lugar para imprimir o documento, depois de conseguir redigir e a assinatura do nosso diretor, Anderson Moura de Almeida”, complementa.

A equipe da Escola Santíssima Trindade, de Iúna, e o lance do pênalti que garantiu o título (Foto Divulgação).

O recurso foi entregue à organização da competição dentro do prazo, com os vídeos e fotos em anexo, e foi deferido. A partir daí, passou para a análise dos árbitros que levaram mais 30 minutos para tomar uma decisão. Os árbitros, então, também aceitaram as imagens e anunciaram que a Escola Santíssima Trindade havia vencido a disputa de pênaltis e conquistado o título. Para a alegria da equipe formada por Bruno Viana Machado, Calebe Alves Assis, Danilo Silveira Montoni, João Guilherme Dias Bendia, Walisson Gabriel Gomes Miranda, Kauan Barros Tavares, Uanderson Guilherme Lourenço Rosa, Rafael Rodrigues Lima, Leonardo da Silva Dias, Filipe Arêas Amorim Montoni. Técnico: Jefferson de Jesus dos Reis Batista – Jefin. Auxiliar Técnica: Renata Teixeira Scherr Zouain. Veja o vídeo abaixo.

Jogos na Rede

A etapa dos Jogos na Rede, em Muniz Freire, envolveu escolas da Rede Estadual de Educação de 11 municípios além de Muniz Freire: Alegre, Ibatiba, Irupi, São José do Calçado, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Guaçuí, Iúna, Apiacá, Bom Jesus do Norte e Divino de São Lourenço. Foram disputadas partidas de futsal e vôlei, masculino e feminino.