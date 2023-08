Veículo com mulher grávida e quatro crianças capota à caminho de Dores do Rio Preto

Na tarde deste domingo (20), uma colisão entre dois veículos, resultou em um capotamento nas proximidades do Córrego da Piedade, zona rural de Dores do Rio Preto.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Guaçuí, que foi acionado para prestar auxílio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que já estavam na cena, dois veículos trafegavam sentido Dores do Rio Preto e ao tentarem ultrapassar, colidiram. No veículo que capotou, havia um homem, uma mulher grávida e quatro crianças que foram levadas para o Pronto Atendimento de Guaçuí para receberem atendimento.

Apesar da magnitude do acidente, segundo informações dos bombeiros, quando chegaram ao local não encontraram vítimas fatais e os feridos já estavam à caminho do PA de Guaçuí.

