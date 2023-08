Veículo furtado é recuperado pela PM no centro de Marataízes

Na última sexta-feira (25), policiais da Força Tática da 9°Cia, recuperaram um veículo Fiat Palio WK Adventure de cor cinza, no Centro de Marataízes.

Segundo a Polícia Militar, vários veículos foram abordados nas proximidades de onde o furto havia acontecido. Após uma da abordagens, foi verificado que um automóvel trafegava com placa clonada e que apresenta restrição de furto e roubo.

O conduto foi levado até a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim e o veículo foi removido até o pátio credenciado ao Detran.

