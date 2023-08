Veículo furtado em concessionária de Cachoeiro é recuperado em Itapemirim

Na manhã desta quinta-feira (31), a Polícia Militar de Marataízes recuperou um veículo que tinha sido furtado de uma concessionária em Cachoeiro de Itapemirim na última terça-feira (29). Os criminosos levaram três veículos da empresa de automóveis.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma denúncia anônima apontou a localização do veículo, que estava abandonado em uma estrada de pouca movimentação da localidade de Campo Acima, em Itapemirim.

No local, os militares identificaram o veículo, um Toyota Yaris, modelo Sedan, com as características do veículo furtado na concessionária de Cachoeiro de Itapemirim. Através do chassi, foi possível constatar que era o veículo furtado.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da Delegacia de Itapemirim para providências.