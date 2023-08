Veículo que transportava cocaína para o ES é apreendido pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada do último domingo (13), pasta base de cocaína na BR 060, na cidade de Rio Verde, em Goiás. Um homem foi preso por tráfico de drogas.

De acordo com a PRF, um veículo Chevrolet Agile, de cor branca, passava à noite no Km 390, com faróis apagados, quando a equipe abordou o veículo. Ao solicitar a documentação do veículo, o condutor apresentou nervosismo fora do normal, além de respostas controversas quanto a origem e destino da viagem, gerando suspeita no relato nos deslocamentos.

Em fiscalização detalhada, a PRF notou que a caixa de ar do veículo possuía massa plástica, indicando que teve alteração recente na lataria e na pintura. Ao retirar parte da massa plástica, já foi possível visualizar pacotes escondidos no espaço. Questionado o condutor sobre o que seriam estes pacotes, ele afirmou que se tratava de drogas, mas precisamente cocaína na forma de pasta base e que o destino seria Vitória, no ES.

A PRF informou que o veículo utilizado possui placas de Cachoeiro de Itapemirim. O condutor tem passagem no sistema prisional por tráfico de drogas. No momento, foi apreendido 21.2Kg de Cocaína/Cloridrato de Cocaína.

O veículo, a droga e o condutor foram conduzidos à Polícia Civil em Rio Verde para os procedimentos cabíveis.