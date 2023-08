Venda Nova busca tutores voluntários para animais de rua

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante realiza o mapeamento de animais de rua para que nos próximos 15 dias eles comecem a ser atendidos com castração.

A administração municipal ainda destaca que os animais precisam de colaboradores para abriga-los e cuidá-los temporariamente e, portanto, apela para a população.

“O tutor voluntário receberá ração para cuidar dos animais castrados por 14 dias, período importante para observação da recuperação pós cirúrgica e para comunicação ao veterinário responsável sobre qualquer intercorrência”, explica.

Os interessados em atuar como tutores devem procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 99936-8704.

