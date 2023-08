Venda Nova: Jogos dos Servidores promovem intercâmbio social

De 21 a 24 de agosto, as noites no Polentão ficarão animadas com a primeira edição dos Jogos dos Servidores Públicos de Venda Nova do Imigrante. A competição visa promover o intercâmbio social, despertar hábitos saudáveis e fomentar a prática esportiva nos funcionários públicos. A comunidade pode torcer nos jogos. A entrada é gratuita.

O evento é de realização da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Nesta edição, as modalidades esportivas concorrentes são: vôlei masculino e feminino, futsal masculino e feminino, atletismo, xadrez, damas, e bocha. Os jogos iniciam às 18h na segunda (21), terça (22) e quarta (23), e às 18h30 na quinta-feira (24).

O atletismo contará com competição única na quarta-feira (23), com largada às 19h30 no bairro Tapera.

Confira as tabelas de jogos com seus respectivos horários em: vendanova.es.gov.br