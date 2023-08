Venda Nova: novos ônibus reforçam transporte escolar na rede pública

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante adquiriu mais três ônibus escolares por meio de projeto enviado ao Governo do Estado do Espírito Santo. Os veículos, com 46 lugares cada, foram solicitados por meio do edital de junho de 2022 do Funpaes.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o valor do investimento é de R$ 1.647.000,00, sendo que a contrapartida de recursos próprios da municipalidade está em torno de R$ 222.632,00.

Algumas rotas, nas localidades de Alto Caxixe e Providência, que antes eram atendidas com apenas um veículo e estavam com um número elevado de alunos, receberão reforço dos novos ônibus. Desde 2022, já foram adquiridos nove ônibus, sendo cinco com recursos do Funpaes e quatro com recursos próprios, totalizando 35 unidades na frota municipal.