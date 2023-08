Vendas de ingressos da Festa do Sanfoneiro começam nesta quarta (16)

Os ingressos para a tradicional Festa do Sanfoneiro, em Conceição do Castelo, começam a ser vendidos nesta quarta-feira (16). O evento, que chega a sua 32ª edição, será realizado entre os dias 31 de agosto a 3 de setembro, e contará com várias atrações nacionais e regionais.

Foram espalhados pontos de venda em Conceição do Castelo, nas lojas: Use, Mar a Mar e Anjos e Marmanjos; e em Venda Nova do Imigrante e Castelo na loja Tanea Modas.

O evento começa na quinta-feira (31), com o desfile da Rainha da Festa do Sanfoneiro. A noite será encerrada com e banda Nós Três. Neste dia, a entrada será franca.

Na sexta-feira (1°), acontece a abertura do rodeio, e em seguida show com Us Agroboy e Forró Numa Boa, também com entrada gratuita. No sábado (2), quem sobe ao palco é a dupla Israel & Rodolffo, Alencacio Schuenk, DJ Leandro Prata. Neste dia, será cobrado ingresso no valor de R$ 30,00.

No domingo (3), haverá o tradicional almoço com roda de viola com Wagner e Edmar, Xirú do Sul, além do Concurso do Sanfoneiro, sorteio beneficente, e shows com Poliana Mel e Bruna Viola, com entrada Franca.

Conheça a história da tradicional Festa do Sanfoneiro

Muita gente conhece a Festa do Sanfoneiro, mas poucos sabem a verdadeira essência cultural que originou o grande festival.

Em 1988, um grupo intitulado ‘Jovens Unidos Para Amar os Irmãos’ (JUPAI), decidiram que Conceição do Castelo precisava de uma festa que ficasse guardada na memória, e depois de muitas reuniões o grupo chegou à conclusão que o objetivo deveria ser o resgate da cultura, que aos poucos estava se perdendo. Foi daí que a Concurso do Sanfoneiro, instrumento que historicamente alegrava as tardes e noites de bailes da cidade, saiu do papel.

Para abrilhantar ainda mais a festa, o Concurso da Rainha do Café mobilizou ainda mais a festa. Além de enaltecer o produto, que era a base da economia da região. A cavalgada também foi um registro dessa grande festa para mostrar às novas gerações o principal meio de transporte utilizado nos tempos antigos na cidade, e que ainda é utilizado.

Com o desenvolvimento da cidade e a modernização social outros atrativos ganhavam força, como a Exposição de Artesanatos, que também acontece durante a Festa do Sanfoneiro, além de ajudar na economia local. Outro atrativo que mobiliza adultos e crianças é a Feira de Animais de Raça.

Com o tempo a ideia daqueles jovens sonhadores ganhou tanta força que a cada ano mais atrações se apresentam e com uma super estrutura para tornar a Festa do Sanfoneiro um dos festivais mais originais e aguardados do Espírito Santo.

Confira a programação completa da Festa do Sanfoneiro!

Quinta-feira (31)

21h – Desfile da Rainha da Festa do Sanfoneiro

22h – Show com a banda Nós Três

Sexta-feira (1°)

20h – Abertura do Rodeio

23h – US AGROBOY

01h – Forró Numa Boa

Sábado (2)

20h – Rodeio

23h – Israel e Rodeio

01h – Alencacio Schuenk + Dj Leandro Prata nos intervalos

Domingo (3)

12h – Almoço e moda de viola com Vagner e Edmar

13h30 – Xirú do Sul

15h – Concurso do Sanfoneiro

16h30 – Sorteio Beneficente

18h – Final do Rodeio

20h – Bruna Viola

22h – Poliana Mel

Confira alguns registros da festa!