Vereadores suspeitos de fraude perdem mandatos em Mimoso do Sul

Os vereadores de Mimoso do Sul Almir de Souza Mendes (Almir da Oficina) e Welison Magno Leal Pires (Robô), ambos do PSDB, suspeitos de terem usado uma “candidata laranja” para complementar a cota de gênero nas eleições de 2020, tiveram os mandatos cassados pela Justiça eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

“Já foram afastados. O TRE já mandou a notificação para a Câmara e nós, imediatamente, tomamos as medidas necessárias. Hoje (17) já teve a recontagem dos votos e estamos aguardando a decisão”, explicou o vereador e presidente da Câmara Municipal de Mimoso, Alcimar Peruzini – Muiú (Republicanos).

Os ex-vereadores tiveram os votos anulados após a Justiça reconhecer a fraude e condenar os políticos em decisão emitida no último dia 3 de agosto. O desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama justifica que a “candidata laranja” não obteve nenhum voto e que ela não praticou atos de campanha, além de ter movimentado quantia irrisória de dinheiro durante o processo de disputa, cerca de R$ 300.

O material ao qual a Justiça teve acesso, também aponta que a mulher não demonstrava qualquer interesse em participar do pleito eleitoral.

De acordo com chefe do Poder Legislativo, a Casa agora se prepara para receber os novos vereadores, que devem ser definidos pela Justiça eleitoral.

“Agora vamos aguardar quem a Justiça eleitoral vai determinar para assumir as vagas. Após esse trâmite, vamos marcar uma sessão para dar posse aos novos integrantes da Casa”, afirmou Muiú.