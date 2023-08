VÍDEO | Aplicação de valor na saúde é um dos temas do 2º dia de Fórum de Inovação

O médico do Hospital Santa Rita e coordenador do Escritório de Valor da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) Diego Roncete, foi um dos palestrantes do segundo dia do Fórum de Tecnologia e Inovação para a Saúde, realizado em Guaçuí.

Ele e o enfermeiro do hospital Santa Rita, Israel Melo, que compõe sua equipe, falaram em entrevista sobre a representatividade do conceito de Aplicação de Valores dentro da Inovação.

Confira a entrevista completa!