VÍDEO | App para aumentar o número de doadores de sangue é destaque em Guaçuí

O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Espírito Santo (Hemoes), criou o aplicativo “Gota de Vida”, que foi lançado no dia 14 de junho, no Dia Mundial do Doador de Sangue.

Durante o Fórum de Tecnologia e Inovação na área da Saúde, o Instituto apresentou esse e outros caso de sucesso no campo da inovação e da saúde.

O desenvolvedor do app e pesquisador do ICEPi, Fábio Alvarenga, explicou, no estúdio do AQUINOTICIAS.COM, como surgiu a ideia do aplicativo, que em menos de dois meses já foi baixado por mais de 3 mil pessoas no Estado.

