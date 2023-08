VÍDEO| Batida entre caminhões deixa um morto em rodovia em Kennedy

Um grave acidente envolvendo dois caminhões sendo um de carroceria aberta colidiu com o baú de outro caminhão, após este invadir a contra-mão e cruzar a sua frente, deixou uma pessoa morta. O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira (9), na BR-101, no KM 420, próximo ao trevo de Presidente Kennedy. Chovia muito na hora.

O motorista deste caminhão ficou preso às ferragens, sendo atendido no momento pelo SAMU. No entanto, a Polícia Rodiávia Federal (PRF) confirma óbito no local. O outro condutor e o passageiro tiveram ferimentos leves.

A via ficou parcialmente interrompida. O transito só deve ser normalizado assim que os veículos forem retirados no local.

Mais informações em breve