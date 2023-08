VÍDEO | Cachoeiro Stone Fair atrai expositores do Brasil e do exterior

Cachoeiro de Itapemirim é o palco da 32º edição da Cachoeiro Stone Fair, que desde 1989 traz expositores de Rochas Ornamentais do Brasil e do mundo para o maior polo de extração e comercialização do mármore e granito na região.

Com a recente reforma do Paque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, a Feira ficou ainda maior e, neste ano, conta com cerca de 200 expositores do Brasil e de outros países, trazendo o que há de novo e tecnologico para esse mercado, que movimenta positivamente a economia de Cachoeiro e de toda a região sul do Espírito Santo.

