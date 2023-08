VÍDEO | Caminhão carregado com toras de madeira tomba em Cachoeiro

Na tarde do último domingo (21), um caminhão carregado com toras de madeira tombou na avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente ocorreu por volta das 16h30, na rotatória de acesso aos bairros BNH e Aeroporto, local conhecido como ‘Bolo de Noiva’.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor, que sofreu ferimentos leves e não precisou de atendimento médico, contou que seguia de Cachoeiro de Itapemirim para o Rio de Janeiro, onde deixaria a carga.

Segundo ele, ao fazer a manobra no trevo, sentiu a carga pesar, e o caminhão acabou tombando às margens da avenida. O trânsito não precisou se interditado na vida.

O caminhão teve o vazamento de um líquido e, por isso, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas foi constatado que o líquido não apresentava nenhum risco.

Na manhã desta segunda-feira (21), o caminhão permanece tombado às margens da avenida, aguardando a retirada.

