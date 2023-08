VÍDEO | Com festa da torcida, Payet chega ao Rio para assinar com o Vasco

Na madrugada desta quarta-feira (16), no Salão Nobre do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o meio-campista francês, Dimitri Payet, chegou ao Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama. O jogador foi recebido por, aproximadamente, cinco mil torcedores.

No encontro com a torcida vascaína, Payet vestiu a camisa do Gigante da Colina, acenou para todos os presentes e cumprimentou os torcedores.

Agora o atleta realizará exames médicos, enquanto os trâmites burocráticos serão continuados. Finalizadas essas etapas, o jogador será anunciado oficialmente pelo Vasco da Gama.

Veja o vídeo da chegada do jogador!

Crédito: Reprodução/VascoTV

Confira as fotos!

Fotos: Daniel Ramalho/Vasco da Gama