VÍDEO | Corpo de homem com sinais de violência é encontrado em praia do ES

Na manhã desta quinta-feira (17) a Polícia Civil do Espírito Santo foi acionada por populares após o corpo de um homem ser encontrado com sinais de violência entre praias das Virtudes e a Praia da Fonte, nas “pedras do sururu”, no Centro de Guarapari.

Segundo informações da Polícia Civil, o corpo já estava em rigidez cadavérica no momento que foi encontrado.

A Polícia Civil informou também que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e passar pelo exame cadavérico, para identificar a real causa da morte.

O caso foi encaminhado para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, que aguarda os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.