VÍDEO | Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul debate a inovação em Guaçuí

O Fórum de Tecnologia e Inovação no Setor de Saúde, Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul, prossegue na quarta-feira (30), em Guaçuí. No primeiro dia de evento, médicos, servidores públicos e empresários participaram da programação do evento, que contará ao todo com 14 palestras.

Um dos palestrantes é o diretor-geral do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação (ICEPI), Fabiano Ribeiro, que falou sobre “Inovação como pilar da resiliência: os casos de sucesso no sistema de saúde do Espírito Santo”, e falou sobre a importância de debater o tema no Fórum.

