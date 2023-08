VÍDEO | Médico da Santa Casa de Guaçuí fala sobre uso da robótica no Sul do ES

O Fórum de Tecnologia e Inovação no Setor de Saúde segue nesta quarta-feira (30), em Guaçuí, trazendo palestras e apresentações que tem por objetivo popularizar a Inovação.

O cirurgião-geral da Santa de Misericórdia de Guaçuí, Jehovah Guimarães Tavares, fez uma palestra sobre a evolução dos procedimentos cirúrgicos e o uso da robótica na medicina. Ele conhece de perto a realidade da saúde na região do Caparaó, e garante que a população da região está bem amparada nesse sentido e que os hospitais dessa região são tidos como referência no Estado todo.

