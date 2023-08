Vídeo mostra colisão entre carros em rodovia

Na tarde da última terça-feira (15) dois veículos colidiram na Rodovia ES 381 entre Nova Venécia e São Mateus deixando uma pessoa gravemente ferida.

Segundo a Polícia Civil um acidente na rodovia ES 381, zona rural de Nova Venécia havia sido apurada pelo Corpo de Bombeiros da região e que uma pessoa havia ficado presa às ferragens. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve presente no local, mas nenhuma informação sobre o estado das vítimas foi confirmada até o momento.

