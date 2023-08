VÍDEO | Moto é atingida por veículo em avenida movimentada de Cachoeiro

Uma câmera de segurança de um estabelecimento registrou o momento em que uma moto é atingida por um veículo na contramão, na tarde desta quarta-feira (23), na avenida Aristides Campos, na altura do bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim.

No vídeo, é possível ver o momento em que o veículo, um Hyundai HB20 desce a avenida pela contramão, em direção ao bairro Nova Brasília, e atinge a moto, que seguia em sua mão de direção, no sentido contrário. O motociclista foi arremessado para cima do capô do carro.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor do veículo, de 65 anos, contou que descia a Aristides Campos e, enquanto dirigia, teve um mal súbito, perdendo o controle momentaneamente do veículo, invadindo a contramão e, posteriormente, colidindo com o motociclista, de 36 anos, que subia na sua via corretamente.

O motociclista foi socorrido ao Hospital Unimed, sem fratura aparente. O hospital não divulgou o estado de saúde do motociclista. A PM não informou sobre o estado de saúde do motorista ou se ele foi socorrido ao hospital.