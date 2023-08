VÍDEO | No hospital, Irmã Otília agradece orações e diz que voltará em breve

Internada desde a última segunda-feira (31), na Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, a Irmã Maria Joana Otília, ou simplesmente Irmã Otília, de 90 anos, da Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia, gravou um vídeo agradecendo pelo carinho e as orações recebidas.

A religiosa deu entrada na unidade quando fazia suas visitas rotineiras aos pacientes do hospital na última segunda-feira (31). Ela chegou à instituição reclamando que não estava se sentindo muito bem e a equipe médica preferiu interná-la para realizar alguns exames. A religiosa foi diagnosticada com uma pneumonia leve.

A Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia emitiu uma nota, na manhã da última quarta-feira (2) que a religiosa “está consciente, falante e, com a graça de Deus, logo estará em casa. Gratidão a todos pelo carinho e preocupação com Ir. Otília, sabemos o quanto ela é querida de todos.” No mesmo dia, ela saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No domingo (23), Irmã Otília completou 60 anos de vida religiosa. Em função da sua dedicação, ela foi eleita por unanimidade a Cachoeirense Presente 2023 pela Câmara de Vereadores no dia 23 de maio.