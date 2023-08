VÍDEO | Perseguição, tiros e morte em avenida movimentada de Vitória

Uma das principais e movimentadas avenidas de Vitória foi placo de cenas de filmes nesta segunda-feira (28). Quatro homens entraram em confronto armado com a polícia na Avenida Leitão da Silva, na altura de um hospital particular da cidade, em Vitória.

Segundo informações, a perseguição teve início no bairro Mata da Praia quando a Guarda Municipal do município identificou um carro suspeito de participação em um homicídio ocorrido na última sexta-feira (25, na Ilha do Príncipe, também na capital capixaba.

Já na Leitão da Silva, os suspeitos foram cercados pela polícia. Foi então que começaram as trocas de tiros. Carros que estavam parados nas redondezas foram atingidos. Dois suspeitos foram baleados. Ambos foram socorridos pela equipe do Samu, porém um morreu e outro encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”. Nenhum agente ou pedestre ficou ferido.

Com a ocorrência, o trânsito na avenida foi interditado e o a polícia fechou parte do cruzamento.