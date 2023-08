VÍDEO | PF interdita fábrica clandestina de cigarros falsos no ES

A Polícia Federal (PF) apreendeu, na tarde desta quinta-feira (24), em ação conjunta com o Ministério do Trabalho cigarros falsificados que estavam em uma fábrica clandestina na Serra.

De acordo com a PF, a ação foi decorrente de denúncia recebida pela Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários (DELEFAZ) de que no local também haveria trabalhadores em condições análogas de escravo, alguns deles estrangeiros.

Chegando ao local, os policiais constataram o funcionamento da fábrica clandestina de de cigarros, que contava com alojamento para mais de 20 pessoas que fugiram antes da chegada da equipe policial.

As investigações ainda estão em andamento e, até o momento, já foram apreendidas mais de 4.000 caixas de cigarro falsos da marca “GIFT” (estrangeira) e vasta quantidade de insumos para produção, como fumo, filtro, cola, caixa, rótulo, plásticos para embalagem, maquinário de produção de cigarros e de embalagens, além de dois caminhões, duas empilhadeiras e duas motocicletas.

As ações de combate à pirataria seguirão e os policiais federais irão investigar se o local era usado para prática ilegal de trabalho escravo.

