VÍDEO: Ponto de ônibus desaba e por pouco não atinge mulher

Uma mulher viveu um grande susto nessa terça-feira (1º/8), após escapar por muito pouco de ser atingida pela estrutura de um ponto de ônibus que desabou, na capital goiana. Câmeras de segurança registraram o momento em que o ponto é atingido por um veículo do transporte público.

Pelas imagens é possível ver que o motorista do veículo realizou uma manobra para se aproximar da calçada onde está o ponto e atinge a estrutura, que desaba.

Por meio de nota, a RedeMob, consórcio responsável pela Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, informou que as causas do acidente estão sendo apuradas. O órgão comemorou que não houve vítimas, apenas danos materiais.

Ainda de acordo com a RedeMob, o acidente aconteceu por volta das 7h50, no Residencial Celina Park. O ônibus fazia a linha 932, que liga o Terminal das Bandeiras ao Vera Cruz.

Até o momento, não houve registro de ocorrência sobre o caso.

Fonte: Metrópoles

