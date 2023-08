Vídeo | Servidores da Educação do ES vão receber bônus no salário de agosto

Na última terça-feira (2), o Governo do Estado revelou um importante incentivo os profissionais da área da educação. Cerca de 15 mil servidores serão contemplados com um bônus por desempenho, o equivale até um salário e meio, a ser pago ainda neste mês de agosto.

A objetivo é valorizar e reconhecer o bom trabalho dos profissionais que atuam na educação pública do estado. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o governador Renato Casagrande destacou a importância do incentivo para aprimorar a qualidade da educação.

“No final de agosto, vamos pagar o bônus de desempenho para 15 mil servidores da área da Educação. É um incentivo que a gente tem para o bom desempenho de cada profissional, para gente valorizar e melhorar cada vez mais a nossa educação”, afirmou o governador.

Para receber o bônus, os servidores deverão atender a alguns critérios que ainda serão divulgados pela Secretaria de Educação do Estado. O secretário Vitor de Angelo adiantou que um dos requisitos será ter trabalhado por pelo menos 213 dias do calendário escolar.

