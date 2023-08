VÍDEO | Superintendente de Saúde fala sobre a regionalização da Saúde no Caparaó

Durante o primeiro dia do Fórum de Tecnologia e Inovação no Setor de Saúde Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul, que acontece nesta terça (29) e quarta (30), em Guaçuí, palestrantes abordaram a relação entre Inovação e Gestão de Risco na área da Saúde e sobre o uso da Inteligência Artificial na Saúde.

O superintendente Regional de Saúde da Região Sul, Marcio Cleiton, comentou sobre a importância do evento para o avanço do serviço de saúde das cidades que compõem o a região Sul do Estado, principalmente a região do Caparaó, que segundo ele, já é referência, oferecendo quase todas as especialidades médicas para a população.

