VÍDEO | Uso de Inteligência Artificial é destaque no Fórum de Inovação para Saúde

O Fórum de Tecnologia e Inovação no Setor de Saúde, Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul, começou nesta terça-feira (29) e continua na quarta-feira (30), na cidade de Guaçuí. Uma das palestras que ilustrou o primeiro dia do evento, que integra o Programa de Popularização da Inovação (Inovapop), abordou o uso das Inteligências Artificiais no campo da saúde.

Com o tema “Inteligência Artificial e Outras Inovações em Saúde” a dermatologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Patricia Deps e seu filho, o advogado e empresário no setor de tecnologia, Guilherme Deps, falaram para uma plateia que lotou o auditório sobre suas experiências e sobre as inúmeras possibilidades de aplicação da Inteligência Artificial.

Confira a entrevista completa!