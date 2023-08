Você sabe a diferença entre rinite, sinusite e bronquite?

Desde o início do outono, em março, até o final do inverno, que é final de setembro, é comum o aumento nos casos de problemas respiratórios, como a rinite, a sinusite e a bronquite. Essas condições podem causar desconforto e, dependendo da causa, evoluir para problemas mais sérios. Por isso, é importante saber as principais diferenças entre essas doenças e buscar informações sobre prevenção, tratamentos e cuidados

“Resumidamente, a rinite é uma inflamação da mucosa nasal, enquanto a sinusite é a inflamação da mucosa dos seios da face, ou seja, as cavidades ao redor do nariz e dos olhos. Por outro lado, a bronquite é a inflamação dos brônquios, que são as vias aéreas que levam o ar para os pulmões”, esclarece o otorrinolaringologista da Unimed Sul Capixaba Carlos Dilen.

Segundo ele, cada uma tem uma causa diferente, mas podem estar interligadas em alguns casos: “A rinite e a sinusite muitas vezes estão relacionadas, uma vez que a inflamação da mucosa nasal pode se estender para os seios da face”, explica.

Já a bronquite, geralmente, está associada a infecções virais ou bacterianas e pode ser tanto aguda quanto crônica, dependendo de alguns detalhes que devem ser avaliados por um especialista, como explica o pneumologista da Unimed sul Capixaba Leandro Baptista.

“A bronquite aguda dura uma ou duas semanas e tem sintomas mais leves. Na forma crônica, a principal causa é o tabagismo e o paciente deve ficar atento à tosse com secreção, que se estende por mais de três meses. Nesses casos, é importante cessar o tabagismo e buscar um pneumologista para avaliação da capacidade pulmonar, para detectar se já existe um quadro de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica”, conta.

Os sintomas dessas três condições também apresentam algumas diferenças: a rinite manifesta-se por meio de espirros frequentes, coceira no nariz, coriza e congestão nasal. Geralmente, é causada por alergias a poeira, pólen, pelos de animais e mofo.

Já a sinusite provoca dor facial, pressão nos olhos, dor de cabeça, secreção nasal espessa e amarelada, além de febre em alguns casos. A sinusite pode ser resultado de uma infecção viral, bacteriana ou fúngica, ou mesmo ser desencadeada por alergias persistentes. Enquanto isso, a bronquite se apresenta com sintomas como tosse com catarro, falta de ar, chiado no peito e cansaço.

“Para as três doenças, é importante que haja prevenção. Em casos de alergia, é preciso manter a casa limpa e livre de poeira, ácaros e mofo, e evitar o contato com animais de estimação que soltem pelos. As condutas para prevenir a sinusite são similares e podem envolver medicamentos preventivos, mas só um médico pode receita-los. Além disso, é importante manter as vacinas em dia, especialmente a da gripe, para prevenir infecções respiratórias virais”, recomenda o otorrinolaringologista.

As recomendações são reforçadas pelo pneumologista: “É importante lavar o nariz com soro fisiológico diariamente, beber bastante água, abandonar o tabagismo e evitar ambientes com fumantes, pois o cigarro agrava os sintomas respiratórios. E, no caso de bronquite crônica, seguir rigorosamente o tratamento indicado pelo médico que acompanha o paciente”, reforça.