💚Santa Casa Cachoeiro vai às ruas para incentivar a doação de órgãos

Uma equipe de profissionais da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro realizou, nesta terça-feira, uma ação para incentivar a doação de órgãos. A iniciativa faz parte da programação da campanha Setembro Verde.

Pela manh√£, a equipe da Comiss√£o Intra-Hospitalar de Doa√ß√£o de √ďrg√£os e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) visitou diversos estabelecimentos comerciais e fez uma abordagem educativa com comerciantes, funcion√°rios e clientes no Centro da cidade.

Foram distribu√≠dos panfletos com informa√ß√Ķes sobre a campanha e tamb√©m cora√ß√Ķes verdes que simbolizam o gesto de amor e solidariedade com aqueles que aguardam na fila por um transplante.

‚ÄúO objetivo desta a√ß√£o √© conscientizar a popula√ß√£o de modo geral sobre a doa√ß√£o de √≥rg√£os e como ser um doador‚ÄĚ, explicou a enfermeira da CIHDOTT, Beatriz Colodetti.

Segundo ela, √© muito importante que em um momento junto com a fam√≠lia a pessoa possa expressar esse desejo de ser um doador. ‚Äú√Č a fam√≠lia que vai autorizar a doa√ß√£o. Por isso √© importante deix√°-la avisada‚ÄĚ, orientou.

Captação

Na √ļltima semana, a Santa Casa Cachoeiro realizou uma nova capta√ß√£o de √≥rg√£o. Quatro pessoas ter√£o a esperan√ßa de uma vida melhor. Foram doados o cora√ß√£o, f√≠gado e rins.

Ap√≥s a cirurgia, funcion√°rios fizeram uma homenagem para a fam√≠lia do doador. Membros da Igreja Hebron participaram da celebra√ß√£o com c√Ęnticos de f√© e esperan√ßa.‚Ä®‚Ä® S√≥ este ano, a Santa Casa Cachoeiro j√° realizou diversas cirurgias de capta√ß√£o. Ao todo, 29 √≥rg√£os foram captados desde o in√≠cio do ano.

Programação

‚Ä®‚Ä®Durante o m√™s de setembro, a Santa Casa realizou uma s√©rie de atividades para incentivar a doa√ß√£o de √≥rg√£os. ‚Ä®‚Ä®Entre elas, um mural de incentivo √† doa√ß√£o, onde funcion√°rios deixaram mensagens sobre a campanha. Al√©m das abordagens desta ter√ßa-feira, foram feitas tamb√©m a√ß√Ķes nas igrejas e escolas.

Nas redes sociais, pacientes que aguardam por um transplante de rins também deram depoimentos com apelo para que as famílias autorizem a captação de órgãos.