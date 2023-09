270 vagas em cursos nas áreas de Administração, Saúde e Gastronomia em Guaçuí

As inscrições para a terceira oferta do Qualificar-ES terminam na próxima segunda-feira (04), com oportunidades para em 58 cursos presenciais. Em todo o Estado, estão disponíveis de 8.260 vagas. Guaçuí está entre as cidades contempladas pelo programa de quailificação profissional da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e está oferecendo 270 vagas em três Polos, nas áreas de Administração, Saúde e Gastronomia.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter no mínimo 16 anos, residir em Guaçuí e ser alfabetizado. A carga horária varia entre 90 e 120 horas/aula. Os cursos começam no dia 26 de setembro.

Para o diretor da Associação Comercial, Agronegócios, Industrial e de Serviços de Guaçuí (Ascig), Gabriel Couzi, o Programa Qualificar-ES é uma excelente forma de garantir qualificação, tanto porque forma mão de obra, quanto pelo potencial de aumentar o espírito empreendedor nas pessoas.

“A Associação teve todo o suporte da Secti para atender o município de Guaçuí com vários cursos que o comércio da cidade tinha necessidade. Além do Qualificar-ES, já fizemos parceria com o SEBRAE e SENAC para qualificação de mão de obra. Dentro do polo da associação comercial é esperada a formação de, no mínimo, 90 pessoas que já sairão prontos para entrarem no mercado de trabalho”, disse o diretor.

Vagas

Há oportunidades de qualificação na cidade de Guaçuí para: Cuidador de idosos; Cuidador infantil; Agente Comunitário de Saúde. Já para quem busca aprimorar as habilidades no campo da gastronomia, os curso são de Panificação; Tortas e Massas e Preparação de Salgados. No setor administrativo, os cursos são de Técnicas de Atendimentoe Vendas; Assistente Administrativo e Assistente de Contabilidade. São 30 vagas em cada um dos cursos.

Cadastro

Os interessado devem acessar o site do Programa Qualificar ES , conferir o edital ler e preencher o formulário de cadastro para realizar a inscrição on-line.

A lista de classificados e suplentes será divulgada no dia 19 de setembro de 2023.

Matrícula

O período de matrícula será nos dias 21 e 22 de setembro e os candidatos selecionados devem comparecer ao polo onde o curso será realizado com a documentação informada no edital.

Confira os cursos disponíveis em Guaçuí, pelo Qualificar-ES