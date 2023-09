38ª Feira da Bondade começa nesta sexta-feira (15) em Cachoeiro

Começa, nesta sexta-feira (15), a 38ª edição da Feira da Bondade de Cachoeiro, uma das maiores festas solidárias do Estado. Até domingo (17), no novo Centro de Eventos do Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, bairro Aeroporto, o público poderá aproveitar as atrações culturais e adquirir produtos como comidas e bebidas para ajudar as trinta e três instituições filantrópicas participantes.

A solenidade de abertura está marcada para às 20h, e será sucedida por apresentações musicais do cantor Eliomar Menon e da banda Mundo e Cia. Ao longo do fim de semana, as atrações continuam, com uma extensa programação cultural voltada para toda a família.

“Estamos prestes a dar início a mais uma edição da Feira da Bondade, evento muito aguardado pelas famílias cachoeirenses. Convidamos todos a estarem presentes conosco, prestigiando e adquirindo os produtos das entidades participantes, que realizam trabalhos de suma importância para a sociedade civil”, destaca Márcia Bezerra, secretária municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro.

“A Feira da Bondade é um dos eventos mais importantes do nosso calendário, e estamos muito felizes em realizar mais uma edição dessa festa que reúne tantas famílias em torno de uma causa comum, que é ajudar o próximo”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Mutirões de serviços públicos

A Prefeitura de Cachoeiro está preparando dois mutirões de serviços públicos para a 38ª Feira da Bondade: o ‘Saúde + Perto de você’ e ‘Tamo chegando’.

Serão oferecidos ao público aferição de pressão arterial e glicemia; testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV; imunização com diversas vacinas; consulta ao Procon; vacinação de pets, dentre outros serviços.

Ir e Vir

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) disponibilizará condução gratuita para os usuários do programa Ir e Vir de Cachoeiro. Exclusivamente no domingo (17) da Feira da Bondade, estarão disponíveis os transportes para aqueles que desejem participar do tradicional almoço. A carona, porém, deverá ser agendada previamente pelo 3028-2325, até sábado (16), às 12h.

Transporte público

O transporte coletivo municipal terá linhas e horários especiais para atender o público durante os dias da Feira da Bondade de 2023.

Estacionamento

Entidades filantrópicas de Cachoeiro participaram de uma chamada pública para exploração da área de estacionamento da Feira da Bondade 2023.

Três instituições sem fins lucrativos se inscreveram e, por meio de sorteio realizado na última terça-feira (12), a entidade Amasul Cachoeiro recebeu a concessão. O valor do estacionamento será de R$ 20.