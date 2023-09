38ª Feira da Bondade encantou o público com lazer e solidariedade

Quem compareceu ao novo Centro de Eventos do Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, localizado no bairro Aeroporto, no último fim de semana, pôde aproveitar a 38ª Feira da Bondade, festa solidária que encantou o público com uma programação recheada de atrações para toda a família.

O evento, que neste ano apresentou a temática: “O bem não pode esperar”, reuniu 33 entidades cachoeirenses que comercializaram diversos petiscos, guloseimas, refeições e bebidas, com o objetivo de arrecadar recursos para a continuidade dos diversos trabalhos sociais que realizam no município.

Veteranos na Feira da Bondade, os representantes da Associação Beneficente Evangélica (Assobec) e do Programa de Assistência Social Casa Verde expressaram o sentimento de fazer parte de mais uma edição.

“O local ficou mais amplo e confortável. Estávamos com boas expectativas para que mais pessoas conhecessem o nosso trabalho. Participar da Feira da Bondade é sempre uma excelente oportunidade de apresentar o que fazemos”, salienta o coordenador da Assobec, Erasmo Diorio.

“A sociedade cachoeirense é, por natureza, doadora e solidária e, com certeza, aderiu ao slogan deste ano. Estamos felizes por fazer parte da construção dessa história voluntária, mais uma vez”, completa Jovania Valiati, gerente executiva da Casa Verde.

Além da grande variedade gastronômica, dez atrações musicais abrilhantaram ainda mais a festa, proporcionando shows para todos os gostos. Apresentações de cosplayers de personagens e infantis e da cultura pop, além dos brinquedos do parque de diversão, fizeram a alegria da criançada.

“Eu achei bem organizado; o local está mais confortável. As barracas estão melhores distribuídas, dando espaço para visitarmos com mais calma. Gostei muito do que vi”, disse Bethânia Vionet, que levou sua família para curtir os atrativos da festa.

Quem também aproveitou para proporcionar uma tarde de diversão para a família foi Rayana Ferreira. “Trouxemos nossa filha para curtir os brinquedos da festa e ver de perto o trabalho voluntário da vozinha dela, para que ela também sinta esse sentimento! Estamos satisfeitos!”, ressalta.

Corrida Kids da Bondade

Outro grande atrativo da festa foi a 5ª Corrida da Bondade. Cerca de 300 pequenos atletas fizeram bonito pelo trajeto da prova, que foi dividido de acordo com a idade das crianças, variando de 50 até 400 metros.

O evento foi acompanhado de perto pelas famílias dos corredores. Felizes e orgulhosos, os familiares elogiaram a iniciativa. É o que diz Luciana Ribeiro, que levou sua filha, Bruna Ribeiro, de 10 anos, para participar.

“Eu fico muito feliz de ver minha filha participando de eventos como esses. Tudo foi bem organizado e ela ficou muito alegre em participar”, disse.

“Eu gostei muito, foi bem legal. Quero participar de novo”, afirmou a pequena atleta.

Todos os participantes foram premiados com medalhas; além disso, foram distribuídos picolés, caixinhas de leite saborizado e água.

Mutirões de serviços públicos

A terceira edição do Dia D do “Tamo Chegando”, projeto que leva mutirões de serviços públicos a diversos locais da sede e do interior de Cachoeiro, também foi realizada na Feira da Bondade.

Durante o fim de semana, foram oferecidos atendimentos para abertura de processos para regularização fundiária (escritura pública de imóveis), inscrição no Cadastro Único de programas sociais e registros de reclamações no Procon. Além disso, a população também teve acesso a serviços tributários e à Ouvidoria Geral do Município. No sábado (16), aconteceu atendimentos para emissão da carteira de identidade (RG).

Ao longo do evento, também ocorreu a terceira edição do projeto “Saúde mais perto de você”. A iniciativa levou consultas com médicos e outros profissionais de saúde; aferição de pressão arterial e glicemia; testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV; imunização com diversas vacinas; vacinação antirrábica; exame preventivo do colo do útero; confecção do cartão do SUS; dentre outros serviços.

Feira da Bondade e eventos são aprovados pela população

Em pesquisa realizada pela Ouvidoria Geral da Prefeitura de Cachoeiro, 90,2% dos entrevistados aprovaram a 38ª Feira da Bondade; 90,5% elogiaram a Corrida Kids; o “Tamo Chegando” alcançou 99,2% de aprovação e o Projeto Saúde Mais Perto de Você, 93,4%.