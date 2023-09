38ª Feira da Bondade: prefeitura levará mutirões de serviços públicos ao evento

Quem for conferir a 38ª Feira da Bondade, que começa nesta sexta-feira (15) em Cachoeiro, também poderá aproveitar dois mutirões de serviços públicos que a Prefeitura levará para o novo pavilhão do Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, no Aeroporto.

De sexta (15) a domingo (17), no Dia D do Tamo Chegando, de 8h às 12h, haverá atendimentos para abertura de processo para regularização fundiária (escritura pública de imóveis), inscrição no Cadastro Único de programas sociais e registros de reclamações no Procon.

A população também terá acesso à unidade móvel da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) com serviços relativos aos tributos municipais e a Ouvidoria Geral do Município, que receberá pedidos e manifestações direcionados às secretarias municipais.

Os interessados em formalização de microempreendedores individuais e acesso a microcrédito (Nossocrédito) também serão atendidos no evento. A programação conta, ainda, com ações de educação ambiental, como coleta de materiais recicláveis, distribuição de mudas e o jogo Tabuleiro Ecológico.

Contação de histórias, brinquedos e distribuição de picolés irão compor atividades especiais voltadas para as crianças.

Exclusivamente no sábado (16), haverá atendimentos para emissão da carteira de identidade (RG); serão distribuídas 100 senhas, por ordem de chegada.

“Saúde mais perto de você”

O projeto “Saúde mais perto de você” também estará presente durante todos os dias da festa. Na sexta (15), os atendimentos serão de 13h às 22h. No sábado (16), será de 8h às 22h e no domingo (17), de 10h30 às 17h30.

A iniciativa levará consultas com médicos e outros profissionais de saúde; aferição de pressão arterial e glicemia; testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV; imunização com diversas vacinas; vacinação antirrábica; exame preventivo do colo do útero; confecção do cartão do SUS; dentre outros serviços.

Programação Feira da Bondade 2023

Além de muitas atrações musicais, a Feira da Bondade de 2023 terá uma diversificada oferta gastronômica preparada pelas entidades participantes; Corrida Kids da Bondade e muito mais.

Os visitantes poderão doar, na entrada, um quilo de alimento não perecível, para apoio às ações de combate à insegurança alimentar no município.

A programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br)

Ir e Vir

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) disponibilizará a condução gratuita para os usuários do programa Ir e Vir de Cachoeiro. Exclusivamente no domingo (17) da Feira da Bondade, estarão disponíveis os transportes para aqueles que desejem participar do tradicional almoço. A carona, porém, deverá ser agendada previamente pelo 3028-2325, até o sábado (16), às 12h.

Transporte público

O transporte coletivo municipal terá linhas e horários especiais para atender o público durante os dias da Feira da Bondade de 2023.

Estacionamento

Entidades filantrópicas de Cachoeiro participaram chamada pública para exploração da área de estacionamento da Feira da Bondade 2023.

Três instituição sem fins lucrativos se inscreveram para participar e, por meio de sorteio, realizado nessa terça (12), à entidade Amasul Cachoeiro foi concedida a ação. O valor do estacionamento será de R$ 20.