7º Festival da Moqueca Capixaba: evento promete agitar Anchieta a partir deste dia 7

Entre os dias 7 e 10 de setembro, Anchieta, a Capital Estadual da Moqueca Capixaba e dos Frutos do Mar, abre os braços para receber os visitantes do 7º Festival da Moqueca Capixaba no balneário de Castelhanos. Turistas e moradores da região poderão desfrutar do “feriadão da independência” com muita música, oficinas, aulas-shows, atividades diversas e, claro, excelente comida.

“Castelhanos é uma das mais belas praias do litoral capixaba e está se preparando com muito zelo para receber as famílias que virão para o Festival. O evento será ainda maior e melhor do que nos anos anteriores, com moquecas deliciosas e muitas ofertas especiais nos estabelecimentos do balneário”, garante a presidente da Associação Comercial Castelhanos em Ação, realizadora do festival, Néia Porto Dalbon.

O Pavilhão Gastronômico montado na beira da praia de Castelhanos contará com praça de alimentação, área kids, espaço de acolhimento e estandes de artesanatos, agroindústrias, instituições e empresas. O principal atrativo será a preparação da Maior e Melhor Moqueca Capixaba do Mundo, em panela de barro, no sábado, dia 9, a partir das 11h da manhã. O chamado “Moquecão” será feito com mais de 400 kg de peixes, tomates, cebolas e temperos e esse ano terá como convidado especial o renomado chef Juarez Campos.

A programação será aberta na quinta-feira, com a caminhada “No Cheiro da Moqueca”, aula show da chef Kênia Mota, ao som do Trio Maracá e oficina de panela de barro com as Paneleiras de Goiabeiras. Na sexta tem aula-show com o chef Juarez Campos e música com a banda Wave Surf Music. No sábado, além do Moquecão Capixaba, tem atrações para a criançada, voz e violão, apresentações culturais e finalizando com show de Jackson Lima e banda. No domingo o evento se encerra com desfiles e moda de viola com a dupla Ney e Eraldo.

Para o prefeito Fabrício Petri, o festival representa um importante produto turístico do município e movimenta a economia local. “O festival atrai muitos turistas para a nossa cidade e ainda contribui para a geração de emprego e renda, fomentando o movimento em nossos comércios e demais serviços”, disse.

Serviço:

Local: Praia de Castelhanos, Anchieta/ES

Dia 07/09/23 – Quinta-feira: de 14h às 23h

Dia 08/09/23 – Sexta-feira: de 14h à 0h

Dia 09/09/23 – Sábado: de 10h à 0h

Dia 10/09/23 – Domingo: de 10h às 20h

PROGRAMAÇÃO

07/09/23 – Quinta-feira

14h – Abertura do Pavilhão Gastronômico;

15h – Oficina de panela de barro com as Paneleiras de Goiabeiras;

15h – Concentração da “Caminhada no Cheiro da Moqueca”;

18h – Abertura Oficial do Festival da Moqueca Capixaba;

18h30 – Recepção aos participantes da “Caminhada no Cheiro da Moqueca”;

19h – Aula-show com a Chef Kenia Mota – Moqueca;

21h30 – Show com o Trio Maracá;

23h – Encerramento do 1º dia

08/09/23 – Sexta-feira

14h – Abertura do Pavilhão Gastronômico;

15h – Oficina de panela de barro com as Paneleiras de Goiabeiras;

19h Aula-show com Chef Juarez Campos – Moqueca de Garoupa Salgada com abóbora e banana da terra;

22h Show com Wave Surf Music;

0h Encerramento do 2º dia

09/09/23 – Sábado

10h – Abertura do Pavilhão Gastronômico;

10h – Início da preparação do Moquecão, com a participação de egressos da EFTUR e a presença VIP do renomado chef Juarez Campos

12:00 – Almoço (panelinhas do Moquecão)

15h – Oficina de panela de barro com as Paneleiras de Goiabeiras;

17h – Aula Kids de gastronomia, coordenada pela EFTUR;

18h – Apresentação cultural do grupo Os Brandarinos, de Belo Horizonte Capixaba;

22h – Show com Jackson Lima e banda;

0h – Encerramento do 3º dia.

10/09/23 – Domingo

10h – Abertura do Pavilhão Gastronômico;

11h30 – Show com a banda Raddar 027;

14h – Concurso Musa de Castelhanos;

15h – Desfile “Beleza não tem idade e nem medidas”;

16h – Show de moda de viola com Ney e Eraldo;

20h – Encerramento